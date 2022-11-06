مؤتمر أليجري: سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا.. وموقف فلاهوفيتش في الدربي

كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن مشاركة دوشان فلاهوفيتش في الدربي ضد إنتر محل شك.

ويستعد يوفنتوس لاستضافة إنتر في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "بريمير ودي ماريا تعافيا، الوحيد الذي توجد شكوك حوله هو فلاهوفيتش لأنه ليس بحالة جيدة، سنرى غدا في الصباح ثم سأتخذ القرار".

وأضاف "إذا كان بخير سيبدأ من على مقاعد البدلاء، غير ذلك لأن أضم لاعبا لن يشارك".

وواصل "ليس مفاجئا أن كييزا يلعب بشكل جيد، لم أقرر بعد التشكيل، لكنها ستكون مباراة مختلفة عن لقاء باريس سان جيرمان لأن إنتر منافس مختلف".

وأردف "هي مباراة مهمة، دربي إيطاليا وهو ما يجعلها مباراة خاصة".

وتابع "سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا، الموسم الماضي لم نفز في أي مواجهة ضد إنتر، الأمر لن يكون سهلا لأن إنتر فريق قوي جدا".

وأكمل "الفوز مهم، لكن الطريق لا زال طويلا وبإمكاننا حصد المزيد من النقاط.

وأتم "لا أعلم إذا كان ليوناردو بونوتشي ودي ماريا جاهزين للمشاركة، لكنني سأقيم الوضع غدا صباحا".

ويحتل إنتر المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.