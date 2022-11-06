مؤتمر أليجري: سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا.. وموقف فلاهوفيتش في الدربي

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

ماكس أليجري - المدير الفني يوفنتوس

كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن مشاركة دوشان فلاهوفيتش في الدربي ضد إنتر محل شك.

ويستعد يوفنتوس لاستضافة إنتر في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "بريمير ودي ماريا تعافيا، الوحيد الذي توجد شكوك حوله هو فلاهوفيتش لأنه ليس بحالة جيدة، سنرى غدا في الصباح ثم سأتخذ القرار".

أخبار متعلقة:
مؤتمر إنزاجي: غياب لوكاكو أمام يوفنتوس.. والبيانكونيري لديه مدافعين كبار قائد يوفنتوس: من المحزن توديع دوري الأبطال بهذا الشكل.. ولكن مفاجأة سارة.. كييزا يعود لـ قائمة يوفنتوس لمواجهة سان جيرمان 20 كلمة في 20 دقيقة - صامويل إيلينج.. جوهرة تشيلسي المنتظر تألقها في سماء يوفنتوس

وأضاف "إذا كان بخير سيبدأ من على مقاعد البدلاء، غير ذلك لأن أضم لاعبا لن يشارك".

وواصل "ليس مفاجئا أن كييزا يلعب بشكل جيد، لم أقرر بعد التشكيل، لكنها ستكون مباراة مختلفة عن لقاء باريس سان جيرمان لأن إنتر منافس مختلف".

وأردف "هي مباراة مهمة، دربي إيطاليا وهو ما يجعلها مباراة خاصة".

وتابع "سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا، الموسم الماضي لم نفز في أي مواجهة ضد إنتر، الأمر لن يكون سهلا لأن إنتر فريق قوي جدا".

وأكمل "الفوز مهم، لكن الطريق لا زال طويلا وبإمكاننا حصد المزيد من النقاط.

وأتم "لا أعلم إذا كان ليوناردو بونوتشي ودي ماريا جاهزين للمشاركة، لكنني سأقيم الوضع غدا صباحا".

ويحتل إنتر المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

يوفنتوس مؤتمر أليجري أليجري إنتر
نرشح لكم
جيرو: الطرد بعد هدفي؟ غاضب من نفسي.. في عقلي لا زال هناك طفل صغير بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني بعدما كرر ما فعله جده.. دانييل مالديني يسجل في شباك ميلان استعاد ذكريات الماضي.. هدف خرافي من قبل منتصف الملعب لـ بودولسكي انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2) - (0) ألميريا.. وداعا بيكيه انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (1) سبيزيا.. فوز قاتل
أخر الأخبار
جمال محمد علي يكشف سبب عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين.. وخطوات لحل المشكلة ساعة | الكرة المصرية
جيرو: الطرد بعد هدفي؟ غاضب من نفسي.. في عقلي لا زال هناك طفل صغير ساعة | الكرة الأوروبية
الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج 2 ساعة | قطر 2022
سموحة: نرفض فكرة إنشاء فرع العلمين.. وفي الجول يكشف حقيقة تخصيص الأرض لـ الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر أليجري: سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا.. وموقف فلاهوفيتش في الدربي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا 2 ساعة | الدوري الإسباني
ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر