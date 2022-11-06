وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا

في ليلة اعتزال جيرارد بيكيه أسطورة دفاع برشلونة، تغلب الفريق الكتالوني على ضيفه ألميريا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني.

وكان بيكيه قد أعلن أن مواجهة ألميريا ستكون الأخيرة له في كامب نو، وذلك في فيديو نشره الخميس الماضي.

وارتدى المدافع -35 عاما- شارة قيادة برشلونة تكريما له في المباراة الأخيرة، رغم وجود القائد الأول سيرجيو بوسكيتس في الملعب.

أيضا تم الاحتفال بفوز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بجائزة لاعب شهر أكتوبر وذلك قبل بداية المباراة.

ماذا حدث للهداف

سريعا اصطدمت رأسية من فيران توريس بيد كايكي في الدقيقة 4، وبينما قرر الحكم احتساب ركنية، أتته الرسالة من غرفة الفيديو.

اتجه للحكم ليشاهد اللقطة بنفسه عبر الشاشة، ثم عاد واحتسب ركلة الجزاء.

انبرى روبرت ليفاندوفسكي لتسديدها، ولكنها خرجت سيئة من قدمه واصطدمت بالقائم الأيمن في الدقيقة السابعة.

وحاول جيرارد بيكيه برأسية في الدقيقة 14 ولكن مرت فوق العارضة، فيما سدد جوردي ألبا في الدقيقة 19 ولكن الحارس فيرناندو مارتينيز وقف حائلا.

وانفرد لارجي رامازاني في أخطر فرص ألميريا بالدقيقة 29، ولكن نجح تير شتيجن في إيقافه وتحويل الكرة إلى ركنية.

فيما عاود ألبا المحاولة ليتصدى مارتينيز مجددا، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ديمبيلي.. وديمبيلي أيضا

سريعا سجل عثمان ديمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 48 باختراق فردي رائع وتسديدة متقنة على يمين الحارس.

وشارك ديمبيلي في 21 هدفا خلال 29 مباراة بالدوري الإسباني في عام 2022، بواقع 5 أهداف و16 تمريرة حاسمة.

كما سجل الفرنسي 3 أهداف في آخر 5 مباريات على ملعبه، وهذا نفس العدد الذي سجله في المباريات الثلاثين السابقة بجميع المسابقات في كامب نو.

وبعد الهدف بقرابة عشر دقائق، سنحت الفرصة للجناح الفرنسي أثناء خلو المرمى، ولكنه عاد وحاول مراوغة الحارس ثم تسديد الكرة فوقه، ليتصدى الأخير.

وفي الدقيقة 61 حل أنسو فاتي بدلا من فيران توريس، ولم يتأخر الهدف كثيرا إذ أتى في الدقيقة 62 بتوقيع فرينكي دي يونج، من متابعة لتسديدة أنسو فاتي العائدة من الحارس.

الوداع

حاول فاتي مجددا في الدقيقة 65 ولكن تصدى الحارس فوصلت الكرة إلى ألبا الذي أرسل بدوره عرضية إلى ليفاندوفسكي، لتمر رأسية الأخير فوق العارضة.

وفي الدقيقة 68 أتى رافينيا وجافي بدلا من سيرجيو بوسكيتس وديمبيلي.

وأخيرا في الدقيقة 83 حانت لحظة النهاية، خلع بيكيه الشارة وغادر أرض الملعب مصافحا الزملاء للمرة الأخيرة، فيما دخل أندرياس كريستنسن بينما يودع جماهير كامب نو.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بانتظار نتيجة مباراة ريال مدريد (32 نقطة) مع رايو فايكانو.