ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني

خطف ميلان انتصارا مثيرا أمام سبيزيا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي بنتيجة 2-1 على ملعب سان سيرو متخطيا لعنة عائلة مالديني.

ميلان بفضل الثنائية الفرنسية سجل انتصارا بعدما خسر من الفريق ذاته الموسم الماضي على نفس الملعب، وعوض خسارته في المباراة الماضية ضد تورينو.

سجل ثنائية ميلان: ثيو هيرنانديز وأوليفييه جيرو، بينما سجل دانييل مالديني هدف سبيزيا.

وكرر دانييل مالديني ما فعله جده تشيزاري في عام 1967 عندما شارك بقميص تورينو أمام ميلان في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 آنذاك.

وتلك المرة استطاع ميلان أن يلفت من تعادل كان قريبا في الدقيقة 90 بفضل جيرو.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر، انقض بها على المركز الثاني متفوقا على أتالانتا.

بينما توقف رصيد سبيزيا عند 9 نقاط متكبدا الهزيمة الثالثة تواليا في المركز السابع عشر.

وصف المباراة

كاد ماتيا كالدارا أن يسجل هدفا للضيوف في الدقيقة 12 بالكعب بعد ركلة ركنية لكن تاتاروشانو كان في الموعد.

رد ميلان جاء قويا بحثا عن الهدف الأول، في الدقيقة 13، توغل رافائيل لياو من الجهة اليسرى وتخطى 3 مدافعين وأرسل عرضية أرضية سدد توموري المتقدم لكن كرته تصدى لها دراجوفسكي بأقدامه.

في الدقيقة التالية لم تسكن فرصة مزدوجة للروسونيري الشباك.

تسديدة من رادي كرونيتش على الطائر ارتطمت بالعارضة، ثم رأسية براهيم دياز أبعدها الحارس بأقدامه من جديد.

في الدقيقة 18 سدد جونيور ميسياس كرة قوية أبعدها دراجوفسكي لركنية.

وبعد تمريرة حاسمة من إسماعيل بن ناصر تسلم ثيو هيرنانديز الكرة بصدره وسدد كرة على يمين الحارس مسجلا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 22.

هدف حسمت تقنية الفيديو صحته بعد 3 دقائق من المراجعة ليتقدم ميلان بالهدف الأول.

وأصبح ثيو هيرنانديز ثاني أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى (7 أهداف) بعد رامي بن سبعيني (8 أهداف) منذ بداية الموسم الماضي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع ارتطمت تسديدة لياو بالعارضة، ثم تابعها كرونيتش بتسديدة في منتصف المرمى أبعدها الحارس والدفاع.

شوط أول انتهى بتقدم ميلان بهدف دون رد.

في الشوط الثاني تراجع أداء ميلان بعد خروج بن ناصر ومشاركة ساندرو تونالي.

في الدقيقة 56 مرت رأسية ألبين إيكدال أعلى العارضة.

وبعد 3 دقائق استطاع دانييل مالديني أن يسجل بتسديدة مقوسة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء كرة التعادل في شباك فريقه السابق.

هدف دانييل جاء بعد 5333 يوما من تسجيله والده باولو هدفا في سان سيرو.

رد ميلان جاء سريعا بعد 6 دقائق بهدف من تسديدة صاروخية لساندرو تونالي من خارج منطقة الجزاء لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على لاعب ميلان في بداية الهجمة.

ضغط ميلان في الدقائق الأخيرة بعد مشاركة شارل دي كيتلاري وأنتي ريبيتش وأوليفييه جيرو بدلا من دياز وميسياس وأوريجي.

في الدقيقة 89 استطاع جيرو أن يسجل هدفا رائعا على الطائر بعد عرضية متقنة من ساندرو تونالي.

فرحة الفرنسي لم تكتمل بعدما أشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية بعدما خلع جيرو قميصه احتفالا بالهدف، ليخرج مطرودا.

هدف رفع رصيد جيرو إلى 5 أهداف في الدوري الإيطالي والتاسع في جميع المسابقات كأفضل هداف للروسونيري.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي خطورة على مرمى الحارسين لتنتهي المباراة بتفوق قاتل لميلان.

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