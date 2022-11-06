كرة سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد إلى ربع نهائي المرتبط.. ودربي منتظر في المربع الذهبي

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 00:01

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي - كرة سلة

اختتمت اليوم السبت منافسات ثمن نهائي دوري رجال المرتبط لكرة السلة بإقامة مباريات الإياب.

ونجح المصرية للاتصالات في تعويض خسارة الذهاب أمام الأولمبي ليحسم صعوده للدور ربع النهائي.

وعبر الأهلي لربع النهائي على حساب هيليوبليس، بينما فاز الزمالك مجددا على الطيران.

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وجاءت نتائج مباريات الإياب كالتالي:

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نتائج مباريات الذهاب

مباريات ربع النهائي

37: الأهلي ضد سبوتنج

38: سموحة ضد الجزيرة

39: طلائع الجيش ضد الزمالك

40: الاتحاد ضد المصرية للاتصالات

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نصف النهائي

الفائز من 37 × الفائز من 39

الفائز من 38 × الفائز من 40

الأهلي الزمالك دوري المرتبط لكرة السلة
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