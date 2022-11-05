فتح الله: بيراميدز بدأ الموسم بشكل غير جيد.. والرد سيكون بقوة

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

مباراة بيراميدز ونيجيليك

شدد محمود فتح الله المدرب العام لـ بيراميدز على أن فريقه يجب أن يرد بقوة على البداية التي بدأ بها الموسم الحالي.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بدأنا الموسم بشكل غير جيد وأهدافنا وطموح اللاعبين يؤكد أن الفريق سيكون له رد فعل قوي".

وأضاف "تعلمنا من المباريات السابقة وهذه لا تزال مجرد البداية، وسنظهر بشكل أقوى في الفترة المقبلة".

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وواصل "مباراة العودة أمام بطل النيجر ستكون البداية الجديدة بالنسبة لنا، وذلك بعدما خسرنا لقاء الذهاب".

وأكمل "التنسيق مع جهاز منتخب مصر مستمر منذ اليوم الأول لـ فيتوريا، وهو حرص على الاطمئنان على حالة اللاعبين".

وأشار "أحمد الشناوي يسير بشكل جيد وقادر أن ينضم للمنتخب في أي وقت، وأنهى الموسم الماضي بمستوى مميز".

وأتم تصريحاته "إبراهيم عادل تعرض للإصابة مع المنتخب الأولمبي بشد في العضلة الأمامية، ويتبقى له أيام قليلة ليعود إلى التدريبات".

وخسر بيراميدز بهدف دون رد أمام نيجيليك بطل النيجر في مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقي، والتي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر.

ويلعب بيراميدز مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل في استاد القاهرة.

بيراميدز محمود فتح الله الكونفدرالية
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