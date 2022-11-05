بعدما كرر ما فعله جده.. دانييل مالديني يسجل في شباك ميلان

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

دانييل مالديني - سبيزيا

سجل دانييل مالديني هدف التعادل لـ سبيزيا في شباك ميلان في لقاء الفريقين بالجولة 13 من الدوري الإيطالي.

سليل عائلة مالديني، تشيزاري الجد وباولو الأب، يقضي الموسم الجاري معارا لصفوف سبيزيا من ميلان.

وسجل دانييل بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء هدف التعادل في الدقيقة 59.

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هدف هو الأول له في الدوري الإيطالي بقميص سبيزيا بعدما سجل من قبل في شباك كومو بكأس إيطاليا.

ويأتي تحت أنظار والده، باولو مالديني المدير التقني لميلان الذي يشاهد المباراة من مدرجات ملعب سان سيرو.

وشارك صانع الألعاب للمرة الأولى أساسيا في الدوري الإيطالي الموسم الجاري بعدما لعب من قبل 3 مباريات بديلا.

ويكرر دانييل مالديني ما فعله جده في عام 1967 عندما شارك بقميص تورينو أمام ميلان في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 آنذاك.

دانييل البالغ 21 عاما خاض 24 مباراة بقميص ميلان وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك سبيزيا الموسم الماضي.

ميلان سبيزيا الدوري الإيطالي دانييل مالديني
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