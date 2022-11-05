استعاد ذكريات الماضي.. هدف خرافي من قبل منتصف الملعب لـ بودولسكي

استعاد لوكاس بودولسكي مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا وأرسنال السابق ذكريات تألقه من جديد مع فريقه الحالي جورنيك زابجه البولندي.

لوكاس بودولسكي النادي : فيسيل كوبي

وسجل بودولسكي هدفا خرافيا من قبل منتصف الملعب في فوز فريقه جورنيك على بوجون شتشتين في الجولة الـ16 من الدوري البولندي.

وانتهت المباراة بفوز رفاق بودولسكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء هدف بودولسكي الرائع في الدقيقة 73 من المباراة وهو الهدف الرابع لفريقه.

ووصلت الكرة إلى بودولسكي في منتصف ملعب فريقه ناحية اليسار وقبل خط الوسط بعدة أمتار.

ليسدد مهاجم ألمانيا السابق بشكل مباشر من قبل منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس.

لتذهب الكرة مباشرة إلى المرمى رغم محاولة الحارس للتصدي لها، لكنها كانت أسرع منه لتذهب إلى الشباك بطريقة رائعة انتزعت صيحات الجماهير في المدرجات.

ومنذ رحيل بودولسكي البالغ من العمر 37 عاما عن أرسنال في 2015، لعب من إنتر ميلان الإيطالي وفيسيل كوبه الياباني وأنتاليا سبور التركي.

قبل أن ينضم إلى الفريق البولندي جورنيك زابجه بداية الموسم الماضي.

وفاز بودولسكي بلقب كأس العالم 2014 مع ألمانيا في البطولة التي أقميت في البرازيل.

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