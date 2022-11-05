ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء الثامنة في مسيرته

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 22:27

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أهدر روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ركلة جزاء لفريقه خلال مباراته ضد ألميريا.

ويلعب برشلونة مع ألميريا على ملعب كامب نو في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة الجزاء الثامنة منذ بداية مسيرته مع جميع الأندية التي شارك بقميصها.

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وسدد ليفاندوفسكي 79 ركلة جزاء خلال مسيرته وسجل 71 وأهدر 8.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة التي أهدرها ليفاندوفسكي في الموسم الماضي أمام بنفيكا مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في يوم 2 نوفمبر الماضي ما يعني أن اللاعب البولندي أهدر ركلة أخرى بعد ما يقارب العام.

وأصبح ليفاندوفسكي هو ثاني لاعب يهدر أول ركلة جزاء يسددها مع برشلونة في الدوري الإسباني منذ خافيير سافيولا.

وشهد الدوري الإسباني حتى الآن إهدار 16 ركلة جزاء من 44 تم تسديدهم من بداية الموسم بنسبة 39%، الرقم القياسي لأكثر ركلات جزاء مهدرة في الدوري هو 39 ركلة من أصل 123 بنسبة 32% في موسم 2005/2006.

وسجل ليفاندوفسكي 18 هدفا منذ انضمامه لبرشلونة في بداية الموسم.

ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نثطة واحدة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

برشلونة ألميريا الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي
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