بدون المحترفين في أوروبا.. معلول والجزيري في قائمة تونس لمعسكر كأس العالم وغياب المثلوثي

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

علي معلول - منتخب تونس

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج لمعسكر كأس العالم والمكونة من اللاعبين المحليين والمحترفين في الوطن العربي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

وشهدت القائمة انضمام علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

واستبعاد حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك من قائمة تونس الأولية.

أخبار متعلقة:
استعدادا لـ كأس العالم.. منتخب قطر يفوز وديا على بنما الركراكي: نجاح المغرب سيكون عبور المجموعات في كأس العالم.. وحكيمي مثل البُراق

وتضم القائمة 16 لاعبا من الدوري التونسي والمحترفين في الوطن العربي.

على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية يوم 14 نوفمبر الجاري، وسيكون من ضمنها اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: أيمن دحمان – البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن البلبولي

الدفاع: ياسين مرياح – بلال العيفة – نادر الغندري – علي معلول

الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – سعد بقير

الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري – طه ياسين الخنيسي

ويقضي منتخب تونس معسكر الاستعداد لكأس العالم في مدينة الدمام في السعودية، قبل السفر إلى قطر يوم 14 نوفمر.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

May be an image of text

كأس العالم منتخب تونس علي معلول سيف الجزيري حمزة المثلوثي
نرشح لكم
استعدادا لـ كأس العالم.. منتخب قطر يفوز وديا على بنما الركراكي: نجاح المغرب سيكون عبور المجموعات في كأس العالم.. وحكيمي مثل البُراق قبل الإعلان الرسمي.. الزمالك يهنئ الجزيري بالتواجد في قائمة تونس لـ كأس العالم كأس العالم - ويلز "الأدنى رسميا".. نحو كسر درة التاج البريطاني مدافع الاتحاد السكندري في قائمة الأردن لمواجهة إسبانيا كأس العالم - جمال الغندور.. 20 عامًا من عداوة شعب بأكمله قبل 15 يوما من كأس العالم.. إصابة ميسي في وتر أكيليس وموعد عودته ضربة لمنتخب إنجلترا.. تشيلويل يغيب عن كأس العالم
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي يهدر ركلة الجزاء الثامنة في مسيرته 7 دقيقة | الدوري الإسباني
بدون المحترفين في أوروبا.. معلول والجزيري في قائمة تونس لمعسكر كأس العالم وغياب المثلوثي 15 دقيقة | قطر 2022
المباراة قبل الأخيرة للبدري.. وفاق سطيف يفوز على هلال شلغوم برباعية 18 دقيقة | الوطن العربي
رغم صيامه في آخر ثلاث مباريات.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام توتنام 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لـ كأس العالم.. منتخب قطر يفوز وديا على بنما 30 دقيقة | قطر 2022
الركراكي: نجاح المغرب سيكون عبور المجموعات في كأس العالم.. وحكيمي مثل البُراق 39 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) ألميريا.. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) سبيزيا.. جووووووووول أوووووووووووول 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة