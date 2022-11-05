المباراة قبل الأخيرة للبدري.. وفاق سطيف يفوز على هلال شلغوم برباعية

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

حسام البدري

حقق حسام البدري الفوز مع وفاق سطيف على هلال شلغوم العيد بأربعة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الجزائري.

وارتقى وفاق سطيف للمركز الخامس في الدوري بعد الفوز برصيد 15 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

المباراة كانت قبل الأخيرة لحسام البدري مع وفاق سطيف.

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وتولى البدري تدريب سطيف بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب منتخب مصر.

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وقرر حسام البدري في وقت سابق الرحيل عن تدريب فريق وفاق سطيف.

وقال البدري في مؤتمر صحفي: "الأزمة المالية تصاعدت وفشلت محاولات الإدارة في توفير السيولة المالية لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية ما دفعهم للامتناع عن حضور التدريبات".

وأوضح "حاولت جاهدا التعامل مع الظروف وتحمل الكثير من الصعائب من أجل الجماهير ولكني وصلت إلى مرحلة يصعب خلالها تحقيق أي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي".

واختتم" سعدت بدعم ومساندة الجماهير خلال الفترة التي توليت خلالها المسؤولية وأتمنى للنادي خلال الفترة المقبلة".

وناشد بعدها إبراهيم العرباوي رئيس نادي وفاق سطيف، عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر بالتدخل لحل أزمة النادي.

وقال ابراهيم العرباوي خلال مؤتمر صحفي: "النادي يوجد أمام مفترق طرق مصيري والأزمة الراهنة تهدد مستقبله وقد تعصف به كليا. أناشد السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والسلطات المحلية بقيادة والي الولاية والمستثمرين في المنطقة أيضا، من أجل التدخل لإنقاذ النادي قبل تأزم الوضع أكثر ودخوله في مرحلة أخطر".

وشدد "ظروف النادي صعبة والمشاكل كثيرة في ظل غياب الدعم اللازم لهذا النادي الذي شرف الراية الوطنية بإنجازات تاريخية في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية".

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وفاق سطيف الدوري الجزائري
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