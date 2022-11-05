استعدادا لـ كأس العالم.. منتخب قطر يفوز وديا على بنما

حقق منتخب قطر فوزا وديا على بنما بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية في إسبانيا.

ويقيم منتخب قطر معسكرا تحضيريا في إسبانيا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم على أرضه يوم 18 نوفمبر المقبل.

وتقدم منتخب قطر بالهدف الأول في الدقيقة الـ 18.

وأضاف العنابي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 23.

وفي الشوط الثاني قلص إدجار بارسينساس النتيجة لبنما بالهدف الأول.

وأهدر إسماعيل دياز فرصة التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 95.

ولم يعلن الاتحاد القطري أو البنمي عن مسجلي أهداف قطر في المباراة التي أقيمت بدون حضور إعلامي.

وخاض منتخب قطر مباراتين وديتين في معسكر إسبانيا وحقق خلالهما الفوز على كل من جواتيمالا والهندوراس.

وسيلعب منتخب قطر مباراته المقبلة أمام ألبانيا يوم 9 نوفمبر الحالي.

وسيلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى بجانب كل من الإكوادور والسنغال وهولندا.