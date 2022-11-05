الركراكي: نجاح المغرب سيكون عبور المجموعات في كأس العالم.. وحكيمي مثل البُراق

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن هدف أسود الأطلس في كأس العالم هو تخطي دور المجموعات.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان المغرب

وقال الركراكي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "نجاح المنتخب هو عبور دور المجموعات، فنحن لم نتمكن من ذلك منذ مونديال 1986".

وأضاف "وقعنا في مجموعة قوية لذا علينا القتال بقوة من أجل التأهل".

وأكمل "سنلعب كل مباراة بالخطة المناسبة لها، فنحن نريد أن تكون بلادنا فخورة بنا".

وواصل "سنحاول الفوز بأكبر عدد من المباريات في كأس العالم، وهذا يدل على أننا نمتلك الطموح".

وانتقل للحديث عن أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان قائلا: "حكيمي مثل القطار السريع أو البُراق كما نطلق عليه في منتخب المغرب".

وأوضح "حكيمي لديه سرعة كبيرة وقدرات بدنية هائلة ويلعب على مستوى عالي جدا في باريس، ومن قبله لعب للكثير من أندية القمة مثل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان".

وأتم تصريحاته "البعض ينسى أنه لا يزال يبلغ من العمر 23 عاما ورغم ذلك لعب لكل هذه الأندية، هو أحد قادة المنتخب سواء داخل الملعب أو خارجه".

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022 بجانب كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.