انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2) - (0) ألميريا.. وداعا بيكيه

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

اعتزال بيكيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وألميريا ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

وتشهد المباراة الظهور الأخير للمدافع جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله.

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ق 83 بيكيه يغادر أرض الملعب.. يخلع الشارة ويصافح اللاعبين، وأندرياس كريستنسن يستعد للدخول بينما يودع الإسباني جماهير كامب نو

ق 68 رافينيا وجافي بدلا من سيرجيو بوسكيتس وديمبيلي

ق 65 لاعبو برشلونة يرفضون التسجيل.. فاتي يسدد والحارس يتصدى فتصل إلى ألبا ليلعب عرضية يهدرها ليفاندوفسكي بالرأسية فوق العارضة

ق 62 جوووووووول فرينكي دي يونج يسجل الهدف الثاني.. عرضية من ألبا يسددها فاتي ولكن في المنتصف فترتد من الحارس ليتابعها دي يونج في الشباك

ق 61 أنسو فاتي بدلا من فيران توريس

ق 58 عثمان ديمبيلي يتواجد في موقع خطير والحارس خارج المرمى فيحاول متأخرا وضعها فوقه ليتصدى

ق 48 جووووووووووول عثمان ديمبيلي يخترق الجميع من الجانب الأيمن ويسدد على يمين الحارس.. 1-0 للبلوجرانا

ق 46 ديجو سوزا وسرديان بابيتش بدلا من ليو بابتيستاو وكايكي

نهاية الشوط الأول

ق 33 ألبا يسدد مجددا والحارس لا يزال بالمرصاد

ق 29 لارجي رامازاني ينفرد ويسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 19 جوردي ألبا يسدد والحارس يتصدى

ق 14 رأسية من بيكيه ولكن تمر فوق العارضة

ق 7 ماذا فعلت يا ليفاندوفسكي؟؟ البولندي يسدد ركلة الجزاء على الأرض لتصطدم بالقائم!

ق 6 ركلة جزاء لصالح برشلونة.. ليفاندوفسكي على التسديد

ق 5 الحكم سيذهب إلى شاشة تقنية الفيديو

ق 4 رأسية من فيران توريس تصطدم بيد المدافع.. الحكم يراجع القرار مع حكام الفيديو

بداية المباراة

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بيكيه يرتدي شارة القيادة في مباراته الوداعية

جيرارد بيكيه برشلونة الدوري الإسباني
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