تفاصيل اجتماع رئيس غزل المحلة بمسؤولي شركة الكرة في النادي

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:42

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

اجتمع عصر اليوم -السبت- أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، مع عمر عبد الله عضو مجلس إدارة الشركة.

جاء ذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالفريق الأول بالنادي، وكذلك موقف فرق قطاع الناشئين، وجرى أثناء الاجتماع بينهما الاطلاع على التقارير الخاصة بفرق القطاع.

وانضم لهما خلال الاجتماع صابر عيد المدير الرياضي للنادي، وأطلعهما على حالة الفريق الفنية خلال الجولات الثلاث الماضية، وما أعقبها من فترة توقف، ثم الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، والعودة للانتظام في التدريبات بكامل قوام الفريق، استعدادا لمباريات كأس الرابطة واستئناف مباريات الدوري نهاية الشهر الجاري.

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وأعقب الاجتماع انضمام محمد جنيدي رئيس قطاع الناشئين بالنادي إلى الجلسة، والذي استعرض تصوره ومُتطلبات المرحلة المقبلة، كما وعد بتقديم تقارير فنية كاملة لمجلس الإدارة عن فرق القطاع، وأجهزتها الفنية.

كما اجتمع خليل مع محمد سافوح المدير المالي والإداري للشركة للوقوف على الحالة المالية للشركة خلال الفترة الراهنة، وبحثا عدة أفكار لتنشيط وتعظيم موارد النادي، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات الخاصة بالفريق الأول.

كما عرض سافوح الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد، تمهيدا لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم، المقرر عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري، بحضور عمر عبدالله ومحمد حسني ثنائي عضوية المجلس.

وشدد أسامة خليل عقب الانتهاء من الاجتماعات على أن الشغل الشاغل لمجلس إدارة شركة الكرة هو كيفية استثمار الانطلاقة الجيدة للفريق لمواصلة هذه المسيرة كي يستعيد غزل المحلة مكانته التي يستحقها، كواحد من أهم الأندية الشعبية في الدوري الممتاز.

وأكد خليل أنه لا توجد أي نية لدى مجلس الإدارة لإجراء أي تعديل أو تغيير في النادي، خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد، وهناك روح طيبة وتعاون من الجميع، بداية من أعضاء مجلس الإدارة، ومرورا بالمسؤولين في الأجهزة الفنية، والعاملين بالنادي.

وقدم غزل المحلة عروضا جيدة خلال الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، وحصد 7 نقاط بعد التعادل مع المقاولون العرب، والفوز على الإسماعيلي وأسوان، حيث يحتل المركز الرابع في جدول المسابقة.

الدوري المصري غزل المحلة أسامة خليل
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