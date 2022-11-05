انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (1) سبيزيا.. فوز قاتل

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وسبيزيا في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 26 نقطة.

بينما يحتل سبيزيا المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

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انتهت

ق 90: الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه جيرو بعدما خلع قميصه ليُطرد في الوقت القاتل

ق 89: جوووووووووووول جييييييرو على الطائر يسجل بعد عرضية لياو في الشباك.

ق 66: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة

ق 65: جوووول ميلان بتسديدة صاروخية من ساندرو تونالي من خارج منطقة الجزاء

ق 59: جووووووول التعااااااادل.. مالديني يسجل بتسديدة رائعة في شباك ميلان

ق 56: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية ألبين إيكدال تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة من لياو ترتطم بالدفاع ومن ثم العارضة، ثم متابعة من كرونيتش لكن الحارس يتألق ويتصدى لها.

ق 22: جوووووووول أووووووووووول... تمريرة بينية من بن ناصر لثيو الذي يتسلم الكرة على صدره ويسجل في الشباك.

ق 18: تسديدة قوية من ميسياس يبعدها الحارس دراجوفسكي ببراعة لركنية.

ق 14: فرصة مزدوجة لميلان، تسديدة من كرونيتش من داخل المنطقة ترتطم بالعارضة، ثم رأسية براهيم يبعدها الحارس ببراعه بقدمه.

ق 13: توغل رائع من رافائيل لياو من الجهة اليسرى بعدما تخطى 3 مدافعين وأرسل عرضية أرضية لكن تسديدة توموري ترتطم بأقدام الحارس.

ق 12: ركنية لسبيزيا كاد أن يسجل بها كالدارا بالكعب لكن الحارس يبعدها لركنية أخرى للضيوف.

بداية اللقاء

ميلان سبيزيا الدوري الإيطالي
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