كرة طائرة - الزمالك والأهلي يفتتحان الدوري بالفوز على الإعلاميين وبنها
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:37
كتب : FilGoal
حقق الأهلي والزمالك انتصارين في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري الكرة الطائرة لموسم 2022-2023.
الزمالك فاز على الإعلاميين بثلاثة أشواط دون مقابل.
وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-17.
قبل أن يفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-13.
وأخيرا، فاز الزمالك بالشوط الثالث بنتيجة 25-19.
وفاز الأهلي على بنها بثلاثة أشواط دون رد.
الشوط الأول انتهى بنتيجة 25-18 لصالح الأهلي.
قبل أن يوسع الأحمر الفارق بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-7.
وأخيرا، حسم الأهلي المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-10.
وسيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز على مجموعات وفقا للمستويات والمعايير المنصوص عليها.
وجاءت المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - إيسترن كومباني - دلفي - المنيا - الإعلاميين.
المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري - الطيران - الزهور - سبورتنج - 6 أكتوبر - الصيد.
المجموعة الثالثة: الأهلي - بتروجت - مصر للبترول - الترسانة - الإسكندرية للبترول - بنها.
المجموعة الرابعة: طلائع الجيش - هليوبوليس - الشمس - القناة - الداخلية - جزيرة الورد.
وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.
بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.