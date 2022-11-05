كرة طائرة - الزمالك والأهلي يفتتحان الدوري بالفوز على الإعلاميين وبنها

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

حقق الأهلي والزمالك انتصارين في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري الكرة الطائرة لموسم 2022-2023.

الزمالك فاز على الإعلاميين بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-17.

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قبل أن يفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-13.

وأخيرا، فاز الزمالك بالشوط الثالث بنتيجة 25-19.

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وفاز الأهلي على بنها بثلاثة أشواط دون رد.

الشوط الأول انتهى بنتيجة 25-18 لصالح الأهلي.

قبل أن يوسع الأحمر الفارق بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-7.

وأخيرا، حسم الأهلي المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-10.

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وسيتم تقسيم أندية الدوري الممتاز على مجموعات وفقا للمستويات والمعايير المنصوص عليها.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - إيسترن كومباني - دلفي - المنيا - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري - الطيران - الزهور - سبورتنج - 6 أكتوبر - الصيد.

المجموعة الثالثة: الأهلي - بتروجت - مصر للبترول - الترسانة - الإسكندرية للبترول - بنها.

المجموعة الرابعة: طلائع الجيش - هليوبوليس - الشمس - القناة - الداخلية - جزيرة الورد.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.

الزمالك الأهلي كرة طائرة
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