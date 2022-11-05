قطار الجنوب مستمر في طريقه.. نابولي يُعبر أتالانتا بثنائية

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

إيلف إلماس - نابولي

يواصل قطار نابولي طريقة في قمة الدوري الإيطالي بعبور محطة أتالانتا في الجولة الـ 13 من المسابقة على ملعب جيويس.

ولا يزال نابولي دون خسارة في الدوري الإيطالي إذ فاز في 11 مباراة وتعادل في 2.

وابتعد نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة بفارق 7 عن أتالانتا الذي تعرض لخسارته الثانية في الموسم والثانية في آخر 3 مباريات.

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وظل رصيد أتالانتا عند 27 نقطة في المركز الثاني وبات مهددا بالتراجع في حال فوز ميلان بعد قليل على سبيزيا.

وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 17 عقب العودة لتقنية الفيديو بعدما لمس أوسيمين الكرة داخل منطقة الجزاء.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء سددها أديمولا لوكمان بقوة أعلى الزاوية اليسرى.

وفي الدقيقة 23 ومن عرضية بيوتر زيلينيسكي سجل النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التعادل برأسية قوية.

هدف جعله أفضل هداف نيجيري في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 32 هدفا متفوقا على مواطنه سيمي.

وبعد 12 دقيقة صنع النيجيري بعرضية أرضية الهدف الثاني الذي سجله المقدوني إيلف إلماس.

في الشوط الثاني كاد لوكمان أن يسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض لكن كرته من داخل منطقة الست ياردات علت العارضة.

في الدقيقة 79 مرت تسديدة جيوفاني سيميوني مهاجم نابولي بجوار القائم الأيسر ليظل تقدم فريق جنوب إيطاليا مستمرا.

زاد أتالانتا من ضغطه في الدقائق الأخيرة لكنه لم يستطع خطف نقطة التعادل، ليواصل البارتينوبي تربعه على قمة الدوري الإيطالي.

نابولي أتالانتا الدوري الإيطالي
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