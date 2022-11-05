بيدري: كان من الممكن أن أوقع لريال مدريد

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

بيدري ضد كارباخال - كلاسيكو ريال مدريد أمام برشلونة

كشف بيدري لاعب برشلونة أنه كان بإمكانه التوقيع مع ريال مدريد في وقت سابق قبل الانضمام لفريقه الحالي.

وقال بيدري في حوار مع مجلة إل بايي: "قلت إنني أشجع برشلونة منذ الصغر أكثر من مرة مع إن الجميع تقريبا كان يتعاطف مع ريال مدريد ولكنني كنت أحد الاستثنائات القليلة".

وواصل "اللعب لريال مدريد؟ نعم من الممكن لأن طموحي كان أن أصبح لاعبا محترفا وكان من الصعب أن أرفض عرضا من أحد أفضل الأندية في التاريخ ولكن القطار قد مر ووقعت لفريق أحلامي وأحلام عائلتي وفريق قدوتي أندريس إنييستا".

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وانضم بيدري لبرشلونة في 2020 قادما من لاس بالماس.

وشارك بيدري مع برشلونة منذ انضمامه في 91 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 7.

وتابع "حظوظ إسبانيا في كأس العالم؟ لدينا فريقا صغيرا وتنافسيا للغاية ولعبنا بالفعل في كأس الأمم الأوروبية وأدينا بشكل رائع ضد إيطاليا في نصف النهائي وأنا متأكد إننا كنا سنفوز في المباراة النهائية لو فزنا في ركلات الترجيح".

وأضاف "ميسي لا يزال الأفضل وسيلعب كأس العالم للمرة الأخيرة مع الأرجنتين لذلك سيحاول تحقيق المستحيل للتتويج وهناك فرنسا والبرازيل أيضا، هم متقاربان للغاية وربما أفضل قليلا من باقي الفرق".

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة في كأس العالم بجانب كل من ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

بيدري برشلونة ريال مدريد
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