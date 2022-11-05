ثنائية رائعة من إيكاردي تقود جالاتا سراي للفوز في دربي أسطنبول على بشكتاش
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
قاد ماورو إيكاردي فريقه جالاتا سراي للانتصار في دربي أسطنبول بالفوز على بشكتاش بهدفين مقابل هدف.
ماورو إيكاردي
النادي : جالاتا سراي
وحسم جالاتا سراي القمة لصالحه في الجولة الـ12 من الدوري التركي، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد بشكتاش عند النقطة 22 في المركز الخامس.
تقدم جالاتا سراي بالهدف الأول في الدقيقة 18 وسجله إيكاردي بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.
قبل أن يتعادل بشكتاش بهدف في الدقيقة 28 سجله شينك توسون بتسديدة مقصية بعد صناعة من المغربي رومان سايس.
لكن إيكاردي عاد وسجل هدف الانتصار في الدقيقة 59 بضربة رأسية ليمنح فريقه الانتصار.
ويتصدر الدوري فريق فنربخشة برصيد 26 نقطة ولا يزال يتبقى له مباراة.
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