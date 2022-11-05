تشكيل برشلونة - العرض الأخير.. بيكيه أساسي في مباراة اعتزاله
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ألميريا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.
جيرارد بيكيه
النادي : برشلونة
ويظهر جيرارد بيكيه للمرة الأخيرة بقميص النادي الكتالوني، بعد أن أعلن المدافع اعتزاله يوم الخميس الماضي.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس
البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - شادي رياض - إريك جارسيا - أندرياس كريستننسن - هيتور بيليرين - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري - رافينيا - أنسو فاتي
ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.