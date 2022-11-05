تشكيل برشلونة - العرض الأخير.. بيكيه أساسي في مباراة اعتزاله

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

بيكيه - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ألميريا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

ويظهر جيرارد بيكيه للمرة الأخيرة بقميص النادي الكتالوني، بعد أن أعلن المدافع اعتزاله يوم الخميس الماضي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - شادي رياض - إريك جارسيا - أندرياس كريستننسن - هيتور بيليرين - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري - رافينيا - أنسو فاتي

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

جيرارد بيكيه برشلونة الدوري الإسباني
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