تشكيل برشلونة - العرض الأخير.. بيكيه أساسي في مباراة اعتزاله

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ألميريا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإسباني.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

ويظهر جيرارد بيكيه للمرة الأخيرة بقميص النادي الكتالوني، بعد أن أعلن المدافع اعتزاله يوم الخميس الماضي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - شادي رياض - إريك جارسيا - أندرياس كريستننسن - هيتور بيليرين - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري - رافينيا - أنسو فاتي

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.