تشكيل ميلان - بن ناصر يقود الوسط.. أوريجي في الهجوم أمام سبيزيا
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقود إسماعيل بن ناصر خط وسط ميلان في مواجهة سبيزيا في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.
ويبدأ بن ناصر أساسيا بعدما شارك كبديل في المباراة الماضية في خسارة الروسونيري ضد تورينو.
ويبدأ البلجيكي ديفوك أوريجي في هجوم الروسونيري عوضا عن الفرنسي أوليفييه جيرو.
وجاء تشكيل ميلان:
حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو
الدفاع: بيير كالولو – ماتيو جابي – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز
الوسط: إسماعيل بن ناصر – رادي كرونيتش
أمامهما: جونيور ميسياس – براهيم دياز – رافائيل لياو
الهجوم: ديفوك أوريجي
ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 26 نقطة.
بينما يحتل سبيزيا المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.
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