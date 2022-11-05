قبل الإعلان الرسمي.. الزمالك يهنئ الجزيري بالتواجد في قائمة تونس لـ كأس العالم

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف سيف الدين الجزيري

وجه نادي الزمالك التهنئة للاعبه التونسي سيف الدين الجزيري بالتواجد في قائمة نسور قرطاج لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الزمالك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تهانينا لمهاجمنا التونسي سيف الدين الجزيري لتمثيله منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022".

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

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ولم يعلن الاتحاد التونسي بشكل رسمي حتى الآن عن قائمته لكأس العالم.

وسجل سيف الجزيري هدفا وصنع آخر في ست مباريات مع الزمالك هذا الموسم بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ابن الـ29 عاما سجل عشرة أهداف في 29 مباراة مع منتخب تونس.

ويشارك منتخب تونس للمرة السادسة في كأس العالم والثانية على التوالي.

سيف الدين الجزيري الزمالك تونس كأس العالم
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