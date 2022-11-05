مؤتمر إنزاجي: غياب لوكاكو أمام يوفنتوس.. والبيانكونيري لديه مدافعين كبار

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر غياب روميلو لوكاكو عن لقاء دربي إيطاليا أمام يوفنتوس في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وشدد على ضرورة احترام يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليجري قبل القمة.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن الدربي يمثل إيطاليا ويعني الكثير للجماهير والفريقين، يوفنتوس فاز في آخر 5 مواجهات من أصل 6 مثلنا، لذلك هم عادوا للمسار الصحيح ومع أجواء حماسية، علينا أن نتحرك بدون كرة، لأن يوفنتوس لديه مدافعين كبار".

وواصل "لا زال هناك 25 مباراة متبقية على نهاية الموسم وأسبوع باق على كأس العالم، الطريق لا زال طويلا، المباراة ستكون مهمة لكلا الفريقين".

وتابع "نحترم يوفنتوس ونعلم كم هي قوته، ورغم الإصابات العديدة إلا أن الفريق استفاد كثيرا من لاعبي الشباب".

وأكمل "احترم ماسيميليانو أليجري كثيرا، لذلك علينا خوض مباراة رائعة مع جودة وتركيز كبير".

وأردف "سنلعب بدون لوكاكو وديامبروسيو وهناك احتمالية لغياب أليساندرو باستوني، لأنه عانى من حمى ولم يتدرب اليوم، لوكاكو خضع لاختبارات وليس هناك آمل في رؤيته قبل كأس العالم، عمل بقوة آخر شهرين وللأسف لن نستطيع الاعتماد عليه".

وأضاف "نأمل في إنهاء 2022 بشكل جيد ومن ثم سنبدأ عام 2023 بالتشكيل كامل، وهو أمر لم نستطع فعله طول العام".

وأتم "سيتواجد مارسيلو بروزوفيتش على دكة البدلاء، هو لاعب مهم في منظومة الفريق وأبهرنا بعمله في التدريبات آخر يومين، لا اعتقد أنه سيبدأ لكنه أساسي بالنسبة لنا".

ويحتل إنتر المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.