الدرجة الثانية - علاء إبراهيم مدربا لفريق الإعلاميين

قرر مجلس إدارة نادي الإعلاميين تعيين علاء إبراهيم مديرا فنيا للفريق.

وذلك خلفا لـ هاني عرفة المدير الفني السابق، وسينضم معه في الجهاز الفني كل من أحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، وأحمد طنطاوي مدربا للأحمال.

ويحتل فريق الإعلاميين المركز الـ13 بجدول ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري برصيد 3 نقاط بعد 4 جولات.

ويعد هذا التغيير هو رقم 12 ما بين المدربين منذ انطلاق دوري الدرجة الثانية للموسم الجاري 2022-2023.

وخسر الإعلاميين أمام كل من بورتو السويس وزد والعبور بالقليوبية، بينما فاز على المستقبل سبورت.