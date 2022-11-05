الـ 31 لـ سيتي جروب.. يوكوهاما مارينيوس يتوج بلقب الدوري الياباني

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

يوكوهاما مارينوس بطل الدوري الياباني 2022

حصد يوكوهاما مارينيوس لقب الدوري الياباني للمرة السابعة في تاريخه، ومضيفا اللقب رقم 31 لمجموعة سيتي التي تمتلك 11 فريقا حول العالم أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي.

وظل الصراع بين يوكوهاما وكاواساكي فرونتال مستمرا حتى الجولة الأخيرة من الدوري الياباني.

ولم ينتظر يوكوهاما نتيجة منافسه بعدما فاز على فيسيل كوبي بنتيجة 3-1.

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بينما فاز كاواساكي بصعوبة على طوكيو بنتيجة 3-2.

وحقق يوكوهاما لقب الدوري الثاني له تحت قيادة مجموعة سيتي بعد دوري 2019.

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ويتنافس الفريقان في السنوات الأخيرة على لقب الدوري الياباني بقوة.

فحصد كاواساكي اللقب 4 مرات منذ 2017، بينما حقق يوكوهاما اللقب مرتين.

وتمتلك مجموعة سيتي 11 فريقا حول العالم بين جيرونا الإسباني ولوميل البلجيكي وسيتي الإنجليزي وملبورن سيتي الأسترالي ومونتيفيديو توركي سيتي الأوروجوياني ومومباي سيتي الهندي ونيويورك سيتي الأمريكي وباليرمو الإيطالي وسيشوهان الصيني وتروا الفرنسي ويوكوهاما الياباني.

ويعد مانشستر سيتي الأكثر تتويجا بالألقاب في المجموعة برصيد 17 لقبا، يليه ملبورن سيتي الأسترالي برصيد 4 ألقاب.

كما تعقد المجموعة شراكة مع ناديي بوليفار البوليفي وفانييه الفرنسي.

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