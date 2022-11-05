عودة نوير وإصابة ديفيز.. بايرن يفوز على هيرتا برلين بثلاثية بعد شوط مجنون

حقق بايرن ميونيخ انتصارا صعبا على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة عودة مانويل نوير لحماية عرين بايرن ميونيخ بعد الغياب أمام إنتر ميلان بسبب إصابة في الكتف.

تقدم جمال موسيالا أولا في الدقيقة 12 من صناعة السنغالي ساديو ماني.

المتألق مؤخرا تشوبو موتينج عاد ليوقع على الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و38.

موتينج سجل مع بايرن للمباراة السابعة على التوالي.

دقيقتان بعد ذلك، وقلص دودي لوكيباكيو الفارق من تمريرة ماركو ريتشر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك دافي سيلكي الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وألغى الحكم هدفا لبايرن ميونيخ بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو سجله أوجستن روجيل بالخطأ في المرماه.

وخرج ألفونسو ديفيز مصابا من المباراة مع الدقيقة 64 تاركا مكانه للوكاس هيرنانديز.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 28 في الصدارة، بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الـ14.

وفي مباراة أخرى، قاد يوسوفا موكوكو بوروسيا دورتموند لانتصار كبير على بوخوم بثلاثية.

سجل موكوكو الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 8 و45+2.

بينما وقع ريينا على الهدف الثاني في الدقيقة 12 من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة 25 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بوحوم عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.