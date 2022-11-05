عودة نوير وإصابة ديفيز.. بايرن يفوز على هيرتا برلين بثلاثية بعد شوط مجنون

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

تشوبو موتينج يحتفل بالتسجيل مع بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ انتصارا صعبا على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة عودة مانويل نوير لحماية عرين بايرن ميونيخ بعد الغياب أمام إنتر ميلان بسبب إصابة في الكتف.

تقدم جمال موسيالا أولا في الدقيقة 12 من صناعة السنغالي ساديو ماني.

أخبار متعلقة:
مرموش أتى متأخرا.. فولفسبورج يضرب ماينتس بثلاثية برشلونة يعلن تفاصيل وداع بيكيه دوري أبطال إفريقيا - موعد قرعة دور المجموعات.. القنوات الناقلة والتصنيف دييجو ريباس يعلن اعتزاله

المتألق مؤخرا تشوبو موتينج عاد ليوقع على الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و38.

موتينج سجل مع بايرن للمباراة السابعة على التوالي.

دقيقتان بعد ذلك، وقلص دودي لوكيباكيو الفارق من تمريرة ماركو ريتشر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك دافي سيلكي الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وألغى الحكم هدفا لبايرن ميونيخ بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو سجله أوجستن روجيل بالخطأ في المرماه.

وخرج ألفونسو ديفيز مصابا من المباراة مع الدقيقة 64 تاركا مكانه للوكاس هيرنانديز.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 28 في الصدارة، بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الـ14.

وفي مباراة أخرى، قاد يوسوفا موكوكو بوروسيا دورتموند لانتصار كبير على بوخوم بثلاثية.

سجل موكوكو الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 8 و45+2.

بينما وقع ريينا على الهدف الثاني في الدقيقة 12 من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة 25 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بوحوم عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

بايرن ميونيخ هيرتا برلين الدوري الألماني
نرشح لكم
تشكيل ميلان - بن ناصر يقود الوسط.. أوريجي في الهجوم أمام سبيزيا كأس العالم - ويلز "الأدنى رسميا".. نحو كسر درة التاج البريطاني مؤتمر إنزاجي: غياب لوكاكو أمام يوفنتوس.. والبيانكونيري لديه مدافعين كبار مرموش أتى متأخرا.. فولفسبورج يضرب ماينتس بثلاثية برشلونة يعلن تفاصيل وداع بيكيه انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(1) فولام.. فوز قاتل سبورت: جورجينيو يحدد شرطه للتجديد.. وبرشلونة وميلان يترقبان تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وألفاريز يقود الهجوم ضد فولام
أخر الأخبار
تشكيل ميلان - بن ناصر يقود الوسط.. أوريجي في الهجوم أمام سبيزيا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: دي بروين غير قابل للإيقاف.. وكانسيلو أخطأ في ركلة الجزاء 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل الإعلان الرسمي.. الزمالك يهنئ الجزيري بالتواجد في قائمة تونس لـ كأس العالم 35 دقيقة | الوطن العربي
هدف هالاند القاتل في فولام يكتب رقما لم يحدث منذ 2017 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - ويلز "الأدنى رسميا".. نحو كسر درة التاج البريطاني ساعة | قطر 2022
مؤتمر إنزاجي: غياب لوكاكو أمام يوفنتوس.. والبيانكونيري لديه مدافعين كبار ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - علاء إبراهيم مدربا لفريق الإعلاميين ساعة | الدرجة الثانية
هالاند: ضربة الجزاء كانت من أكثر اللحظات توترا في حياتي.. وأريد اللعب كل مباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة