مرموش أتى متأخرا.. فولفسبورج يضرب ماينتس بثلاثية

تغلب فولفسبورج على مضيفه ماينتس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الألماني.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج فولفسبورج

وتواجد عمر مرموش جناح فولفسبورج على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة إلى الدقيقة 88.

البداية أتت بهدف في الدقيقة 33 سجله باتريك فايمر بعد تمريرة حاسمة من فيليكس نميتشا.

وفي الدقيقة 70 أضاف ماكسميليان أرنولد الهدف الثاني.

بينما سجل بوتي باكو ثالث الأهداف في الدقيقة 84 بعد تمريرة من جاكوب كامينسكي.

وفي الدقيقة 88 حل عمر مرموش وجيروم روسيون بدلا من كامينسكي وباولو أوتافيو.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.

بينما تجمد رصيد ماينتس عند 18 نقطة في المركز العاشر بصفة مؤقتة أيضا.