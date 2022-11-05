برشلونة يعلن تفاصيل وداع بيكيه

يودع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ناديه وجماهيره الليلة في ملعب كامب نو على هامش مباراة الفريق ضد ألميريا.

يأتي ذلك بعد أن قضى المدافع قرابة 15 عاما مع الفريق الأساسي، وفاز بـ 30 لقبا ليصبح ضمن أساطير الفريق.

وستظهر لافتة كبيرة تحمل كلمة "Sempr3"، وهو تلاعب بالكلمة الأصلية "Sempre" التي تعني دائما، بدمج رقم قميص بيكيه معها.

وخلال عملية الإحماء، سيخرج الفريق كاملا واسم بيكيه مكتوب على قمصانهم، بالإضافة إلى شعار "Sempr3" ذاته على صدور القمصان.

وسيصبح هذا القميص الخاص متاحا للبيع في متجر النادي.

وعلى شاشة العرض، سيظهر الفيديو الوداعي لخامس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ برشلونة.

وفي نهاية المباراة سيجري بيكيه جولة حول الملعب، هي الأخيرة له كلاعب بقميص النادي الكتالوني.

وانضم بيكيه إلى ناشئي النادي الكتالوني قبل ربع قرن، وتم تصعيده إلى فريق تحت 16 عاما في عام 2001.

وفي 2003 ترقى المدافع إلى فريق تحت 19 عاما، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004.

بعد إعارة في موسم 2006-2007 بين صفوف ريال سرقسطة، عاد بيكيه إلى يونايتد، ثم عاد إلى منزله في صيف 2008.

منذ ذلك اليوم، لم يغادر برشلونة مرة أخرى..

في مانشستر فاز بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

أما في كتالونيا، فاز بيكيه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات.

على الصعيد القاري نال المدافع المخضرم لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وأيضا كأس العالم للأندية 3 مرات.

أما مع منتخب إسبانيا، فلم يلحق ببداية الثورة في يورو 2008، ولكنه توج بكأس العالم الوحيد في تاريخ البلاد عام 2010، ويورو 2012.

إجمالا خاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة.

بذلك ينهي بيكيه مسيرته في عمر 35 عاما.