دييجو ريباس يعلن اعتزاله

أعلن دييجو ريباس نجم فلامنجو البرازيلي الحالي ويوفنتوس وأتليتكو مدريد وفيردر بريمن وفولفسبورج السابق اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

ريباس البالغ 37 عاما سيعلق حذائه بنهاية ديسمبر الجاري بعد نهاية الموسم بقميص فلامنجو.

وستكون المباراة الأخيرة له ضد أفاي في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي على ملعب ماراكانا يوم 13 نوفمبر الجاري.

وقال دييجو في تغريدة نشرها عبر حسابه: "رسالة لدييجو منذ عام 1997، الأمر يستحق الإيمان بأحلامك وأن تظل تلاحقها".

وأضاف "إنه وقت بداية رحلة جديدة والبحث عن تحديات، أشكر من قلبي كل من كان جزءا من تلك الرحلة الطويلة".

Carta para o Diego de 1997... Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles... Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios! Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! pic.twitter.com/nDB6sSgWQr — Diego Ribas (@ribasdiego10) November 5, 2022

وبدأ دييجو مسيرته مع سانتوس البرازيلي بعدما تدرج في صفوف فريق الشباب وتوج بلقب الدوري موسمي 2002 و2004.

وفي 2004 انتقل لصفوف بورتو البرتغالي وحصد خلال موسمين 3 ألقاب.

وفي 2006 انضم لصفوف فيردر بريمن الألماني وخلال 3 مواسم توج بلقب الكأس وسجل 54 هدفا.

وحصد جائزة أفضل لاعب في موسم 2006-07 بالدوري الألماني.

انتقل لصفوف يوفنتوس في 2009 مقابل 25 مليون يورو، وبعد موسم واحد عاد إلى ألمانيا من بوابة فولفسبورج.

في 2011-12 أعير لصفوف أتليتكو مدريد ثم انتقل للفريق الإسباني بشكل نهائي موسم 2013-14.

دييجو ريباس قائد فريق فلامنجو البرازيلي جمّع عمال نظافة ملعب ماراكانا لالتقاط صورة تذكارية مع كأس البرازيل عقب التتويج باللقب😄🏆 أكثر من مجرد لعبة 💓pic.twitter.com/ObSHAAiWHd — FilGoal (@FilGoal) October 20, 2022

وقضى تجربة في فناربخشة التاركي بين 2014 و2016.

وعاد للبرازيل من جديد في 2016 من بوابة فلامنجو وحصد خلال 7 مواسم 12 لقبا مختلفا، آخرها كوبا ليبرتادوريس 2022، ليصبح ثالث أكثر لاعب تتويجا في تاريخ النادي.

مع منتخب البرازيل توج بلقبي كوبا أمريكا 2004 و2007 وبرونزية أولمبياد بكين 2008.

وسجل 4 أهداف بقميص السامبا خلال 34 مباراة.