دييجو ريباس يعلن اعتزاله

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

دييجو ريباس - فلامنجو

أعلن دييجو ريباس نجم فلامنجو البرازيلي الحالي ويوفنتوس وأتليتكو مدريد وفيردر بريمن وفولفسبورج السابق اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

ريباس البالغ 37 عاما سيعلق حذائه بنهاية ديسمبر الجاري بعد نهاية الموسم بقميص فلامنجو.

وستكون المباراة الأخيرة له ضد أفاي في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي على ملعب ماراكانا يوم 13 نوفمبر الجاري.

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وقال دييجو في تغريدة نشرها عبر حسابه: "رسالة لدييجو منذ عام 1997، الأمر يستحق الإيمان بأحلامك وأن تظل تلاحقها".

وأضاف "إنه وقت بداية رحلة جديدة والبحث عن تحديات، أشكر من قلبي كل من كان جزءا من تلك الرحلة الطويلة".

وبدأ دييجو مسيرته مع سانتوس البرازيلي بعدما تدرج في صفوف فريق الشباب وتوج بلقب الدوري موسمي 2002 و2004.

وفي 2004 انتقل لصفوف بورتو البرتغالي وحصد خلال موسمين 3 ألقاب.

وفي 2006 انضم لصفوف فيردر بريمن الألماني وخلال 3 مواسم توج بلقب الكأس وسجل 54 هدفا.

وحصد جائزة أفضل لاعب في موسم 2006-07 بالدوري الألماني.

انتقل لصفوف يوفنتوس في 2009 مقابل 25 مليون يورو، وبعد موسم واحد عاد إلى ألمانيا من بوابة فولفسبورج.

في 2011-12 أعير لصفوف أتليتكو مدريد ثم انتقل للفريق الإسباني بشكل نهائي موسم 2013-14.

وقضى تجربة في فناربخشة التاركي بين 2014 و2016.

وعاد للبرازيل من جديد في 2016 من بوابة فلامنجو وحصد خلال 7 مواسم 12 لقبا مختلفا، آخرها كوبا ليبرتادوريس 2022، ليصبح ثالث أكثر لاعب تتويجا في تاريخ النادي.

مع منتخب البرازيل توج بلقبي كوبا أمريكا 2004 و2007 وبرونزية أولمبياد بكين 2008.

وسجل 4 أهداف بقميص السامبا خلال 34 مباراة.

دييجو ريباس فلامنجو يوفنتوس أتليتكو مدريد
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