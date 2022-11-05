مدافع الاتحاد السكندري في قائمة الأردن لمواجهة إسبانيا

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - عبد الله نصيب

اختار عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن، المدافع عبد الله نصيب لاعب الاتحاد السكندري في قائمة النشامى لمواجهة إسبانيا.

ويلعب منتخب الأردن ضد إسبانيا مباراة ودية في عمان يوم 17 نوفمبر الجاري، في استاد عمان الدولي.

تأتي المباراة في إطار استعداد منتخب إسبانيا لخوض نهائيات كأس العالم في قطر.

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وشارك عبد الله نصيب مع الاتحاد السكندري كبديل في أول 3 جولات من الدوري المصري.

وساهم في فوز الاتحاد على كل من أسوان والداخلية وطلائع الجيش.

ويتصدر الفريق السكندري ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع الأهلي.

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