الثالث في الموسم الحالي.. أشرف خضر مدربا لـ كهرباء الإسماعيلية

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 16:54

كتب : رضا السنباطي

أشرف خضر

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعيين أشرف خضر مدربا جديدا للفريق.

وسيقود مدرب الإسماعيلي السابق ناديه الجديد خلفا للجهاز الفني السابق بقيادة صلاح أبو الفتوح.

وضم الجهاز المعاون لـ أشرف خضر كل من: أيمن حسين مدرب عام وسيد ابراهيم مدرب مساعد.

أخبار متعلقة:
سبورت: جورجينيو يحدد شرطه للتجديد.. وبرشلونة وميلان يترقبان مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج لمواجهة ماينز الفائز الرائع.. هدف صلاح الأفضل في أكتوبر بـ ليفربول توخيل ينفي سوء علاقته مع لاعبي تشيلسي: مررنا بالكثير سويا

وبات أشرف خضر المدرب الثالث لنادي كهرباء الإسماعيلية بعد أحمد كمال الذي رحل بعد جولتين وصلاح أبو الفتوح الذي خاض الجولتين الثالثة والرابعة.

ومن المقرر ان يخوض أشرف خضر أولى مبارياته مع كهرباء الإسماعيلية ضد النصر بالجولة الخامسة من الدرجة الثانية عقب نهاية فترة التوقف الجارية.

في المقابل أوضحت إدارة النادي أنها أرسلت خطابا يتضمن شكوى ضد حكم مباراة الفريق ضد السكة الحديد التي أقيمت على ملعب كهرباء الإسماعيلية وأرفقتها بالمستندات.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ15 قبل الأخير برصيد نقطتين جمعهما خلال 4 جولات.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

كهرباء الإسماعيلية أشرف خضر الدرجة الثانية
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - موعد قرعة دور المجموعات.. القنوات الناقلة والتصنيف مران الزمالك - ظهور شيكابالا ومشاركة يوسف حسن وعودة سامسون مصدر من الرابطة لـ في الجول: من حق أي ناد أن يشارك بمن يريد في كأس الأندية بطاقة دولية مؤقتة تنهي أزمة سالامبا مع غزل المحلة مران الأهلي – تدريبات بدنية وتقسيمة من 3 مجموعات.. ومشاركة الشحات الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية الإسماعيلي: تعرضنا لضربة قاسمة.. وهذا الموعد قد يشهد انفراجه الأزمة خبر في الجول - الزمالك يضع خطة المشاركة في كأس الرابطة.. وموقف فيريرا
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تفاصيل وداع بيكيه دقيقة | الدوري الإسباني
دييجو ريباس يعلن اعتزاله 5 دقيقة | أمريكا
دوري أبطال إفريقيا - موعد قرعة دور المجموعات.. القنوات الناقلة والتصنيف 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - ظهور شيكابالا ومشاركة يوسف حسن وعودة سامسون 36 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع الاتحاد السكندري في قائمة الأردن لمواجهة إسبانيا ساعة | قطر 2022
الثالث في الموسم الحالي.. أشرف خضر مدربا لـ كهرباء الإسماعيلية ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) فولام.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: جورجينيو يحدد شرطه للتجديد.. وبرشلونة وميلان يترقبان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة