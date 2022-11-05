الثالث في الموسم الحالي.. أشرف خضر مدربا لـ كهرباء الإسماعيلية

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعيين أشرف خضر مدربا جديدا للفريق.

وسيقود مدرب الإسماعيلي السابق ناديه الجديد خلفا للجهاز الفني السابق بقيادة صلاح أبو الفتوح.

وضم الجهاز المعاون لـ أشرف خضر كل من: أيمن حسين مدرب عام وسيد ابراهيم مدرب مساعد.

وبات أشرف خضر المدرب الثالث لنادي كهرباء الإسماعيلية بعد أحمد كمال الذي رحل بعد جولتين وصلاح أبو الفتوح الذي خاض الجولتين الثالثة والرابعة.

ومن المقرر ان يخوض أشرف خضر أولى مبارياته مع كهرباء الإسماعيلية ضد النصر بالجولة الخامسة من الدرجة الثانية عقب نهاية فترة التوقف الجارية.

في المقابل أوضحت إدارة النادي أنها أرسلت خطابا يتضمن شكوى ضد حكم مباراة الفريق ضد السكة الحديد التي أقيمت على ملعب كهرباء الإسماعيلية وأرفقتها بالمستندات.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ15 قبل الأخير برصيد نقطتين جمعهما خلال 4 جولات.