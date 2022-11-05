سبورت: جورجينيو يحدد شرطه للتجديد.. وبرشلونة وميلان يترقبان

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

حدد جوريجينيو لاعب وسط تشيلسي شرطه لتجديد تعاقده مع البلوز.

وينتهي عقد اللاعب الدولي الإيطالي مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن جورجينيو طلب الحصول على 13.6 مليون يورو سنويا لتجديد تعاقده.

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وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين تشيلسي وجورجينيو ما زال بعيدا.

وكشفت عن ترقب برشلونة وميلان للموقف النهائي بين الطرفين.

اتفاق مسبق

الصحيفة ذاتها كشفت في وقن سابق عن اجتماع ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ برشلونة مع وكيل جورجينو في العاصمة الكتالونية من أجل الاتفاق المبدئي.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق أن برشلونة سيقدم عرضا حازما للاعب في يناير على أن يصبح لاعبا للفريق في موسم 2023-2024.

ويرغب برشلونة في تعويض قائده سيرخيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده بدوره مع البلاوجرانا في 2023.

جورجينيو (30 عامًا) يتواجد في تشيلسي منذ انضمامه إليه قادمًا من نابولي في صيف 2018 مقابل 57 مليون يورو.

وخاض جورجينيو 196 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

من جانبه، لا يزال مستقبل بوسكيتس مع برشلونة غامضًا، مع وجود تقارير بنيته الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

جورجينيو تشيلسي برشلونة
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