الفائز الرائع.. هدف صلاح الأفضل في أكتوبر بـ ليفربول

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

حاز محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر 2022 في ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتفوق هدف صلاح في شباك مانشستر سيتي على 5 أهداف آخرى سجلها الريدز.

وسجل صلاح هدف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي أقيمت ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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واستغل صلاح تمريرة أليسون بيكير حارس مرمى ليفربول وانطلق بسرعة نحو مرمى سيتي وسدد في الشباك.

وتفوق هدف صلاح على هدف سجله النجم المصري في شباك رينجرز بدوري أبطال أوروبا.

كما تفوق على أهداف هارفي إيليوت في شباك أياكس وترينت أرنولد في شباك رينجرز وهدف بين دواك لاعب فريق الشباب بالريدز.

وشارك صلاح خلال الموسم الجاري مع ليفربول في 19 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 5 بجميع المسابقات.

محمد صلاح ليفربول
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