قبل 15 يوما من كأس العالم.. إصابة ميسي في وتر أكيليس وموعد عودته

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - الإكوادور - كوبا أمريكا 2021

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان للإصابة قبل 15 يوما من انطلاق كأس العالم.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبحسب شبكة "cbs sports" الأمريكية فإن ميسي سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان ولوريان غدا الأحد بسبب الإصابة.

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وأوضح التقرير أن ميسي يعاني من التهاب في وتر أكيليس ومن المتوقع عودته على التدريبات خلال الأسبوع المقبل.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويفتتح التانجو مبارياته بمواجهة السعودية يوم 22 نوفمبر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

فيما يواجه نظيره المكسيكي يوم 26 نوفمبر ضمن الجولة الثانية.

ويختتم التانجو مباريات دور المجموعات يوم 30 نوفمبر بمواجهة بولندا.

ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2022
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