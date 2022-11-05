مصدر من الرابطة لـ في الجول: من حق أي ناد أن يشارك بمن يريد في كأس الأندية

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المحترفة

ما هو موقف الأندية إن أرادت خوض مسابقة كأس الرابطة بدون اللاعبين الأساسيين هل هناك ما يمنع؟

رد مصدر من الرابطة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "من حق أي ناد أن يشارك بمن يريد".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "لن نفرض على الأندية المشاركة بلاعبين معينيين".

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وكانت لائحة الموسم الجاري من الدوري وكأس الرابطة شهدت تواجد بندا ينص على خوض الأندية لمسابقة كأس الرابطة بالفريق الأول وبدون اللاعبين الدوليين حال تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق بأن الزمالك سيشارك في كأس الرابطة بفريق يضم أفضل العناصر من فريق الأمل.

هذا بالإضافة لإسناد قيادة الفريق في تلك المباريات للجهاز الفني تحت إشراف من جوسفالدو فيريرا.

يذكر أن كأس الرابطة في الموسم الجاري ستقام بنظام الإقصائيات وليس دور المجموعات مثل الموسم الماضي.

وتوج فيوتشر بلقب كأس الرابطة في الموسم الماضي.

كأس الرابطة رابطة الأندية
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