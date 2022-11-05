بطاقة دولية مؤقتة تنهي أزمة سالامبا مع غزل المحلة

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

آدم سالامبا

أنهت شركة الكرة بنادي غزل المحلة أزمة مهاجم الفريق التنزاني آدم سالامبا.

وانضم سالامبا لصفوف غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه لم يشارك بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطاقة دولية مؤقتة لـ سلامبا تسمح لناديه الجديد بقيده ضمن صفوفه.

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وانضم سالامبا لـ غزل المحلة قادما من نادي شبيبة الساورة الجزائري، على أن يتم استلام البطاقة الدولة الدائمة من الاتحاد الجزائري.

ويلعب سالامبا في مركز رأس الحراب والجناح، ويبلغ من العمر 22 عاما.

ويضم المحلى الثنائي التنزاني سالامبا وحامد ماو لاعب السوط المتواجد بقائمة الفريق منذ الموسم الماضي.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في ترتيب الدوري بعد مرور 3 جولات.

ويملك غزل المحلة 7 نقاط جمعهم من فوزين وتعادل تحت قيادة مدربه اليوناني بابا فاسيليو.

غزل المحلة الدوري المصري
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