ضربة لمنتخب إنجلترا.. تشيلويل يغيب عن كأس العالم

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

تشيلويل تشيلسي برينتفورد

تلقى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ضربة اليوم السبت بتأكد غياب بن تشيلويل عن كأس العالم 2022 رسميا.

ونشر تشيلسي بيانا رسميا أكد فيه أن الإصابة ستمنع اللاعب من اللحاق بالمونديال.

وأوضح بيان تشيلسي أن الظهير الأيسر للفريق يعاني من إصابة كبيرة في أوتار الركبة ما سيجعله غير قادر على التواجد في كأس العالم.

أخبار متعلقة:
بوتر: مستعد لدفع الثمن لاستكمال إعادة بناء تشيلسي كأس العالم - منتخب إسبانيا.. الروليت الروسي هو الحل موندو ديبورتيفو: نيولز أولد بويز يخطط لعودة ميسي على طريقة مارادونا

وأشار البيان إلى أن تشيلويل بدأ الآن عملية التأهيل.

ويلعب منتخب إنجلترا في كأس العالم في المجموعة الثانية رفقة كل من إيران وأمريكا وويلز.

ولم يسبق للاعب صاحب الـ25 عاما والـ17 مباراة دولية مع منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم أو يورو من قبل.

تشيلسي إنجلترا كأس العالم تشيلويل
نرشح لكم
كأس العالم - منتخب إسبانيا.. الروليت الروسي هو الحل سفيان بوفال: المغرب قادر على صنع المفاجأة في كأس العالم السعودية تعلن موعد مواجهة كرواتيا في ختام تحضيراتها لكأس العالم لاعب السعودية: إيقاف ميسي يحتاج دعاء الوالدين قائمة غانا المبدئية - نجم أرسنال على رأس المجموعة.. وثلاثة محليين فقط بين 55 لاعبا كأس العالم – منتخب كندا.. عملاق نائم كروس يحسم موقفه الأخير بخصوص العودة من الاعتزال الدولي تقرير تونسي: معلول والجزيري يتواجدان في قائمة كأس العالم المبدئية.. وغياب المثلوثي
أخر الأخبار
بطاقة دولية مؤقتة تنهي أزمة سالامبا مع غزل المحلة 6 دقيقة | الكرة المصرية
ضربة لمنتخب إنجلترا.. تشيلويل يغيب عن كأس العالم 25 دقيقة | قطر 2022
بوتر: مستعد لدفع الثمن لاستكمال إعادة بناء تشيلسي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - منتخب إسبانيا.. الروليت الروسي هو الحل 47 دقيقة | قطر 2022
موندو ديبورتيفو: نيولز أولد بويز يخطط لعودة ميسي على طريقة مارادونا ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي – تدريبات بدنية وتقسيمة من 3 مجموعات.. ومشاركة الشحات ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية ساعة | الكرة المصرية
أنس جابر تودع بطولة رابطة محترفات التنس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة