ضربة لمنتخب إنجلترا.. تشيلويل يغيب عن كأس العالم

تلقى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ضربة اليوم السبت بتأكد غياب بن تشيلويل عن كأس العالم 2022 رسميا.

ونشر تشيلسي بيانا رسميا أكد فيه أن الإصابة ستمنع اللاعب من اللحاق بالمونديال.

وأوضح بيان تشيلسي أن الظهير الأيسر للفريق يعاني من إصابة كبيرة في أوتار الركبة ما سيجعله غير قادر على التواجد في كأس العالم.

وأشار البيان إلى أن تشيلويل بدأ الآن عملية التأهيل.

ويلعب منتخب إنجلترا في كأس العالم في المجموعة الثانية رفقة كل من إيران وأمريكا وويلز.

ولم يسبق للاعب صاحب الـ25 عاما والـ17 مباراة دولية مع منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم أو يورو من قبل.