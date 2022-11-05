بوتر: مستعد لدفع الثمن لاستكمال إعادة بناء تشيلسي

شدد جراهام بوتر مدرب تشيلسي على استعداده لدفع الثمن وتحمل الانتقادات من أجل استكمال خطته وإعادة بناء الفريق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل في دربي لندني ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوتر في تصريحات صحفية: "لن أقول إنني أجرب. لدي فكرة عن الطريقة التي أريد أن نلعب بها كرة القدم. أعتقد أن عليك أن تتذكر عندما تحاول القيام بشيء جديد ستكون هناك فرصة لحدوث خطأ. عليك دائما أن تكون مستعدا لذلك".

وتلقى بوتر انتقادات لاذعة بعد هزيمة تشيلسي المذلة 4-1 أمام برايتون، خاصة فيما يتعلق بتمركز رحيم سترلينج وكريستيان بوليسيتش لكنه مصر على مواصلة تجربة أشياء جديدة كمدرب للبلوز.

وواصل " عليك أن تكون مستعدا لتحمل المسؤولية إذا حدث خطأ أو فشل، فأنت منفتح على النقد. الجانب الآخر من ذلك هو أنه إذا كنت لا تفعل أي شيء وتفعل نفس الأشياء فقط، فلا شيء يتغير. يجب أن تكون لديك الشجاعة للقيام بذلك وقبول العواقب عندما لا تسير الأمور في طريقك".

وتولى بوتر تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

وقاد صاحب الـ 47 عاما البلوز خلال 11 مباراة فاز في 7 وتعادل في 3 وتلقى خسارة وحيدة في جميع المسابقات.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة.

بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 21 نقطة من نفس رصيد المباريات.