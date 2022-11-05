بوتر: مستعد لدفع الثمن لاستكمال إعادة بناء تشيلسي

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

جراهام بوتر في أولى مبارياته مع تشيلسي

شدد جراهام بوتر مدرب تشيلسي على استعداده لدفع الثمن وتحمل الانتقادات من أجل استكمال خطته وإعادة بناء الفريق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل في دربي لندني ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوتر في تصريحات صحفية: "لن أقول إنني أجرب. لدي فكرة عن الطريقة التي أريد أن نلعب بها كرة القدم. أعتقد أن عليك أن تتذكر عندما تحاول القيام بشيء جديد ستكون هناك فرصة لحدوث خطأ. عليك دائما أن تكون مستعدا لذلك".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - منتخب إسبانيا.. الروليت الروسي هو الحل موندو ديبورتيفو: نيولز أولد بويز يخطط لعودة ميسي على طريقة مارادونا مران الأهلي – تدريبات بدنية وتقسيمة من 3 مجموعات.. ومشاركة الشحات الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية

وتلقى بوتر انتقادات لاذعة بعد هزيمة تشيلسي المذلة 4-1 أمام برايتون، خاصة فيما يتعلق بتمركز رحيم سترلينج وكريستيان بوليسيتش لكنه مصر على مواصلة تجربة أشياء جديدة كمدرب للبلوز.

وواصل " عليك أن تكون مستعدا لتحمل المسؤولية إذا حدث خطأ أو فشل، فأنت منفتح على النقد. الجانب الآخر من ذلك هو أنه إذا كنت لا تفعل أي شيء وتفعل نفس الأشياء فقط، فلا شيء يتغير. يجب أن تكون لديك الشجاعة للقيام بذلك وقبول العواقب عندما لا تسير الأمور في طريقك".

وتولى بوتر تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

وقاد صاحب الـ 47 عاما البلوز خلال 11 مباراة فاز في 7 وتعادل في 3 وتلقى خسارة وحيدة في جميع المسابقات.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة.

بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 21 نقطة من نفس رصيد المباريات.

جراهام بوتر تشيلسي
نرشح لكم
ضربة لمنتخب إنجلترا.. تشيلويل يغيب عن كأس العالم موندو ديبورتيفو: نيولز أولد بويز يخطط لعودة ميسي على طريقة مارادونا كونتي عن انتقاد كلوب لطريقته: تلك المباراة كلفته لقب الدوري.. لكنني أسامحه من إسبانيا إلى إنجلترا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع لوبيتيجي رد ساخر من جوارديولا على إبراهيموفيتش: أنا غيور جدا.. يمكنه تأليف كتاب آخر نوير عن إصابته بسرطان الجلد: شعرت بالخوف في البداية.. ودفعت الثمن مواعيد مباريات اليوم 5-11-2022 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر سيتي وميلان سباليتي مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي
أخر الأخبار
بطاقة دولية مؤقتة تنهي أزمة سالامبا مع غزل المحلة 6 دقيقة | الكرة المصرية
ضربة لمنتخب إنجلترا.. تشيلويل يغيب عن كأس العالم 24 دقيقة | قطر 2022
بوتر: مستعد لدفع الثمن لاستكمال إعادة بناء تشيلسي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - منتخب إسبانيا.. الروليت الروسي هو الحل 47 دقيقة | قطر 2022
موندو ديبورتيفو: نيولز أولد بويز يخطط لعودة ميسي على طريقة مارادونا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي – تدريبات بدنية وتقسيمة من 3 مجموعات.. ومشاركة الشحات ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية ساعة | الكرة المصرية
أنس جابر تودع بطولة رابطة محترفات التنس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة