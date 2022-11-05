موندو ديبورتيفو: نيولز أولد بويز يخطط لعودة ميسي على طريقة مارادونا

يخطط نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني للتعاقد مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن نيولز أولد بويز يحلم بعودة لاعبه القديم ليونيل ميسي وختام مشواره بقميص الفريق.

ولعب ميسي بصفوف نيولز أولد بويز في الفئات السنية الصغيرة للنادي الأرجنتيني قبل انتقاله على أكاديمية لا ماسيا الخاصة ببرشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي سولاري الذي تولى صفقة عودة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا إلى نيولز أولد بويز في عام 1993 هو من يتولى الأمر.

وأشارت إلى أن سولاري يعمل في الوقت الحالي على تكرار الأمر مع ميسي وأنه سيسافر إلى أوروبا من اجل إقناع اللاعب.

وسيعتمد سولاري في خطته على إقناع ميسي بالمجد والدعم الجماهيري الذي سيتلقاه وليس بالمقابل المادي.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أوضحت في وقت سابق أن ميسي سيحسم مصيره بعد نهاية كأس العالم.

ويملك ميسي خيارات عديدة سواء بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان او العودة إلى برشلونة أو الانتقال للدوري الأمريكي.

ويستعد ميسي لقيادة الأرجنتين في كأس العالم، إذ يلعب التانجو ضمن المجموعة الثالثة رفقة السعودية وبولندا والمكسيك.