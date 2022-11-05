مران الأهلي – تدريبات بدنية وتقسيمة من 3 مجموعات.. ومشاركة الشحات

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 12:36

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

خاض الأهلي تدريباته اليوم السبت في مقر النادي بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وعقب المحاضرة خاض اللاعبون فقرة مطولة داخل الجيم.

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وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة تدريبات تخصصية داخل التتش لتنفيذ الجوانب الخططية ضمن البرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة التوقف.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهد المران مشاركة حسين الشحات فيه عقب تعافيه من نزلة برد.

وكان الأهلي قد فار على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

الأهلي
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