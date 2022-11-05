الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 12:28
كتب : حسام نور الدين
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من المران استغلالا لفترة التوقف الحالية.
وأوضح عبد الحفيظ أن مدرب الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية تبدأ في التاسع من الشهر الجاري وتستمر لخمسة أيام.
وسيعود اللاعبون للتدرب في الـ14 من الشهر الحالي.
وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي قرر خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل لكن حتى الآن لم يتم تحديد الطرف الآخر فيها.
واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.
وكان الأهلي قد فاز على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.
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