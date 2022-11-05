أنس جابر تودع بطولة رابطة محترفات التنس

انتهى مشوار لاعبة التنس التونسية أنس جابر عند الدور الأول للبطولة الختامية لرابطة محترفات التنس.

وخسرت أنس جابر من اليونانية ماريا ساكاري 0 - 2 بواقع 2-6 و3-6.

وسجلت البطلة التونسية خسارتها الثانية في الدور الأول مقابل فوز وحيد.

وبهذا تأهلت آرينا سابالينكا برفقة ساكاري للدور نصف النهائي من البطولة.

يذكر أن أنس جابر حققت العديد من الإنجازات على المستوى العالمي للعبة التنس خلال الفترة الماضية.

وكتبت أنس جابر التاريخ بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت قبل 10 سنوات أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.