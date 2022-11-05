الدوري الياباني - يوكوهاما مارينوس يتوج باللقب.. ومركز مفاجئ لـ إنيستا مع فيسيل كوبي

تُوج نادي يوكوهاما إف سي مارينوس بطلا للدوري الياباني 2022.

وفاز يوكوهاما على فيسيل كوبي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 34 والأخيرة من الدوري.

ورفع الفوز رصيد يوكوهاما مارينوس إلى 68 نقطة متفوقا على كاواساكي فرونتال بفارق نقطتين.

فيما اختتم فيسيل كوبي بقيادة أندرياس إنيستا نجم برشلونة السابق، منافسات الدوري اليباني في مركز مفاجئ.

واحتل فيسيل كوبي المركز الـ 13 في ترتيب الدوري برصيد 40 نقاط.

وينتهي عقد إنيستا مع فيسيل كوبي في يناير 2024.

في المقابل اختتم فريق كاشيما آنتلرز منافسات الدوري الياباني في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر تولى تدريب كاشيما أنتلرز بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الماضي.

وقاد مدرب الأهلي السابق النادي الياباني خلال 30 مباراة فاز في 16 وتعادل في 8 وخسر 6 مباريات.