الدوري الياباني - يوكوهاما مارينوس يتوج باللقب.. ومركز مفاجئ لـ إنيستا مع فيسيل كوبي

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

يوكوهاما مارينوس

تُوج نادي يوكوهاما إف سي مارينوس بطلا للدوري الياباني 2022.

وفاز يوكوهاما على فيسيل كوبي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 34 والأخيرة من الدوري.

ورفع الفوز رصيد يوكوهاما مارينوس إلى 68 نقطة متفوقا على كاواساكي فرونتال بفارق نقطتين.

أخبار متعلقة:
كونتي عن انتقاد كلوب لطريقته: تلك المباراة كلفته لقب الدوري.. لكنني أسامحه الإسماعيلي: تعرضنا لضربة قاسمة.. وهذا الموعد قد يشهد انفراجه الأزمة من إسبانيا إلى إنجلترا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع لوبيتيجي رد ساخر من جوارديولا على إبراهيموفيتش: أنا غيور جدا.. يمكنه تأليف كتاب آخر

فيما اختتم فيسيل كوبي بقيادة أندرياس إنيستا نجم برشلونة السابق، منافسات الدوري اليباني في مركز مفاجئ.

واحتل فيسيل كوبي المركز الـ 13 في ترتيب الدوري برصيد 40 نقاط.

وينتهي عقد إنيستا مع فيسيل كوبي في يناير 2024.

Image

في المقابل اختتم فريق كاشيما آنتلرز منافسات الدوري الياباني في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر تولى تدريب كاشيما أنتلرز بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الماضي.

وقاد مدرب الأهلي السابق النادي الياباني خلال 30 مباراة فاز في 16 وتعادل في 8 وخسر 6 مباريات.

FilGoal | أخبار | الظهور الأول في أرض الملعب منذ 531 يوما.. فايلر يقود كاشيما أنتلرز الياباني

يوكوهاما مارينوس الياباني الدوري الياباني فايلر انيستا
نرشح لكم
اللقب 35.. الفيصلي بطلا للدوري الأردني بعد صراع مثير مع الوحدات قائمة اليابان – كوبو ومينامينو يقودان "الكتيبة الألمانية" في كأس العالم الرابعة الرياضية: مساعد لويس إنريكي يتولى تدريب العراق "إكراما للوطن".. الوحدات يتراجع عن الانسحاب من الدوري الأردني خليجي 25 – العراق يصطدم بـ السعودية.. ومجموعة قوية لـ قطر والإمارات اللقب القاري الأول في تاريخ عُمان.. السيب بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي الرياضية: رينار يرفض إذاعة مباريات السعودية استعدادا لـ كأس العالم قائمة كوريا المبدئية - 27 اسما بدون سون ومحترفي أوروبا.. وضياع حلم يونج
أخر الأخبار
الأهلي يكشف موعد بداية ونهاية راحة الفريق.. ومباراة ودية 2 دقيقة | الكرة المصرية
أنس جابر تودع بطولة رابطة محترفات التنس 8 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري الياباني - يوكوهاما مارينوس يتوج باللقب.. ومركز مفاجئ لـ إنيستا مع فيسيل كوبي 32 دقيقة | آسيا
كونتي عن انتقاد كلوب لطريقته: تلك المباراة كلفته لقب الدوري.. لكنني أسامحه 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: تعرضنا لضربة قاسمة.. وهذا الموعد قد يشهد انفراجه الأزمة 58 دقيقة | الكرة المصرية
من إسبانيا إلى إنجلترا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع لوبيتيجي ساعة | الدوري الإنجليزي
رد ساخر من جوارديولا على إبراهيموفيتش: أنا غيور جدا.. يمكنه تأليف كتاب آخر ساعة | الدوري الإنجليزي
سفيان بوفال: المغرب قادر على صنع المفاجأة في كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة