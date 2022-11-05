سفيان بوفال: المغرب قادر على صنع المفاجأة في كأس العالم

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

سفيان بوفال

شدد سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي على جاهزية منتخب بلاده لخوض كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وقال بوفال عبر وسائل إعلام قطرية: "المنتخب المغربي قادر على صنع المفاجأة في مونديال قطر رغم صعوبة المجموعة التي يوجد بها، فعندما تشارك في منافسة من حجم كأس العالم يبقى كل شيء وارداً، بإمكاننا الفوز أو التعادل أو الخسارة في أي مباراة".

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وأضاف "ما لمسته من حماس لدى كل زملائي يؤكد أن الجميع يطمح لتقديم الأفضل ويريد الدفاع عن قميص منتخب بلده".

واختتم "نملك جيلاً رائعا من اللاعبين الذين أظهروا رغبة كبيرة في بلوغ كأس العالم، والآن ستكون الفرصة أمام كل لاعب سيشارك في المونديال لإظهار قوته، ويجب استغلال الفرصة بشكل جيد، خاصة وأننا أظهرنا انسجاما في العمل مع المدرب الجديد وليد الركراكي الذي أتوقع نجاحه".

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بداية من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب المغرب سفيان بوفال
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