نوير عن إصابته بسرطان الجلد: شعرت بالخوف في البداية.. ودفعت الثمن

السبت، 05 نوفمبر 2022 - 10:23

كتب : FilGoal

مانويل نوير

قال مانوير نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا إنه شعر بالخوف عقب معرفته بإصابته بسرطان الجلد في وقت سابق.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

وتحدث نوير لموقع "أر تي إل" الألماني قائلا: "في البداية شعرت بالخوف كي أكون أمينا".

وواصل "لكن بعد ذلك كل شيء كان واضحا أنه لو اتخذنا المسار الصحيح وبحكمة مع بعض القرارات الصائية فكل شيء سيكون جيدا وأصبح في الناحية الآمنة، ولا داعي للخوف".

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وأردف "لكنني اضطررت لدفع الثمن لأنه لدي ندبة بجوار أنفي، لقد خضعت لثلاث عمليات للعلاج".

وقال نوير في وقت سابق في مقطع فيديو: "لقد أجريت ثلاث عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق، أنا وأنجليك لدينا تاريخ مع الأمراض الجلدية".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالواقي من أشعة الشمس ، فقد أولىنا اهتمامًا لتوفير أقصى قدر من الحماية".

وتابع "نظرا لأننا نتدرب في الخارج طوال الوقت ونرغب أيضًا في قضاء وقت فراغنا في الطبيعة ، فمن الضروري بالنسبة لنا أن نبدأ بمرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد عن 50".

وأتم "لذلك نحن نعلم على وجه اليقين أن لدينا واقيا من الشمس يحمينا باستمرار ولا يكاد أي شيء يمكن أن يحترق".

وبحسب صحيفة بيلد، فإنه كانت هناك بالفعل تكهنات حول مرض محتمل في ديسمبر 2021 عندما كان نوير يتجول مع رقعة واضحة على وجهه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

نوير بايرن ميونيخ ألمانيا
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