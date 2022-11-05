خبر في الجول - الزمالك يضع خطة المشاركة في كأس الرابطة.. وموقف فيريرا

وضع الزمالك خطة المشاركة في كأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية.

وعلم FilGoal.com فأن الزمالك سيشارك في كأس الرابطة بمجموعة لاعبين من أفضل عناصر فريق الأمل بالإضافة للاعبين الذين يريد فيريرا تجهيزهم.

ومن المحتمل أن يقود الفريق جهاز فني تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسيكرر الزمالك ما فعله الموسم الماضي عندما اعتمد على عدة أسماء من فريق الشباب في كأس الرابطة.

وشارك الموسم الماضي من الزمالك كل من: حمدي علاء، وسيد عبد الله، ويوسف أسامة وحسام أشرف وسيف جعفر، وحسام عبد المجيد، وأحمد زكي.

وتألق سيد عبد الله وحسام عبد المجيد وأصبحا من العناصر الأساسية في الفريق الذي توج بلقب الدوري المصري بنهاية الموسم.

وودع الزمالك كأس الرابطة من مرحلة دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور التمهيدي للنسخة الثانية من كأس الرابطة يوم 9 نوفمبر الجاري.

توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.