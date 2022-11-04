رئيس أسوان: جهاز أسامه نبيه ضم محمود فايز ولكنه تراجع في النهاية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

أسامة نبيه الزمالك الجونة

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن تفاصيل جديدة في مفاوضات ناديه مع أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك بشأن تولي تدريب ممثل الصعيد.

وأعلن أسوان رحيل ربيع ياسين المدير الفني من منصبه كمدرب للفريق بعد الخسارة من غزل المحلة بالجولة الثالثة من الدوري.

وقال صالح عبر "أون تايم سبورتس": "فتحنا خط المفاوضات مع أسامة نبيه لتولي تدريب الفريق واتفقنا على كافة التفاصيل وقام بتشكيل الجهاز المعاون لكنه تراجع في النهاية".

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وأوضح "المفاوضات بدأت منذ 48 ساعة واتفقنا على الجهاز المعاون الذي يضم محمود فايز مدرب عام وأحمد عبد المقصود مدرب مساعد ووصلنا إلى اتفاق مادي وكنت أفضل أن يغلق باب المفاوضات من البداية بدلا من التراجع بعد الاتفاق".

وواصل " لم نتواصل مع مسؤولي نادي الزمالك لأن أسامه نبيه أبلغنا بتحمل هذا الأمر ومحاولة إقناع ناديه، نحن نعلم الطرق الصحيحة جيدا".

وعن المدرب الجديد كشف "نبحث عن مدرب صاحب خبرة وعمر مناسب في الوقت ذاته".

وكان رئيس نادي أسوان قد قال لـFilGoal.com : "فاوضنا أسامة نبيه ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمه لكن الظرو ف لم تسمح في النهاية برحيله عن نادي الزمالك".

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.

ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.

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