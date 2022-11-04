مصطفى زيكو: انضمامي للمنتخب لن يكون للمرة الأولى والأخيرة

كشف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود كواليس انضمامه لمنتخب مصر، وشدد على إنها لن تكون المرة الأولى والأخيرة.

وتواجد زيكو القائمة 24 لاعبا في غياب لاعبي بيراميدز وفيوتشر وذلك في المعسكر المقرر اقامته في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 من الشهر ذاته.

وقال مصطفى عبد الرؤوف عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحد إداريي النادي أخبرني أن المنتخب يتابعني بعد مباراة فاركو".

وأضاف "شعوري لا يوصف وأشكر الجهاز الفني للمنتخب على ثقتهم بي وأتمنى أن أقدم شيئا للمنتخب في الفترة المقبلة وأكون عند حسن ظنهم".

وواصل "أريد ألا تكون تلك المرة الأولى والأخيرة وسأجتهد للتواجد بشكل مستمر".

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وتابع "الجهاز الفني في حرس الحدود يثق في بشكل كبير، وساعدوني على تقديم كل شيء في الملعب، أحمد أيوب كان يتحدث معي منذ فترة الإعداد وعمل معي كثيرا بشكل مستمر".

وأردف "ألعب في حرس الحدود منذ موسمين قادما من جمهورية شبين، الأمور صعبة جدا في الدرجة الثانية وكل شيء تتخيله أصعب، في الدوري الممتاز الأمر أسهل، والبعض كان يخبرني بأنني لاعب دوري ممتاز".

وأتم "يلعب في مركزي لاعبين كثر سأسعى واجتهد والله لن يُضيع تعبي".

💥🔥 مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود يكشف كواليس انضمامه لمنتخب مصر #جمهور_التالتة pic.twitter.com/b474NgRaos — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 4, 2022

وبدأ زيكو مسيرته في نادي جمهورية شبين قبل الانتقال لصفوف حرس الحدود في صيف 2020.

وحصل مصطفى زيكو على جائزة رجل مباراة مواجهة فاركو رغم الخسارة.

وخطف فاركو الثلاث نقاط بهدف قاتل في الدقيقة 92 عن طريق أحمد شريف.

وفشل حرس الحدود في تحقيق أي نقاط من الدوري حتى الآن بخسارة أول مباراتين.