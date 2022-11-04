لاعب السعودية: إيقاف ميسي يحتاج دعاء الوالدين

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي أمام السعودية

شدد معتز هوساوي لاعب نادي التعاون السعودي على صعوبة فرض الرقابة على ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 برفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وقال هوساوي عبر قناة "SSC" السعودية: "إيقاف ميسي؟ هذا الأمر يحتاج دعاء الوالدين".

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وأضاف "ميسي في قمة مستواه رغم تقدمه في العمر وإذا تكفلت برقابته لا يوجد حل سوى توجيه اللكمات".

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ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره الأرجنتيني يوم 22 نوفمبر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

هوساوي صاحب الـ 30 عاما سبق له تمثيل منتخب السعودية خلال 14 مباراة دولية.

منتخب السعودية ليونيل ميسي
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