اللقب 35.. الفيصلي بطلا للدوري الأردني بعد صراع مثير مع الوحدات

حقق النادي الفيصلي لقب الدوري الأردني للمرة الـ35 في تاريخه بعد صراع مثير مع الوحدات.

وفاز الفيصلي على الجزيرة بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 22 والأخيرة من مسابقة الدوري الأردني.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 51 نقطة متفوقا على الوحدات صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة ليتوج رسميا بلقب البطولة.

وسجل سالم العجالين هدف الفيصلي الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، فيما أضاف أمين الشناينة الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وعزز يوسف الرواشدة تقدم الفيصلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، في حين أضاف حاتم الروشدي الهدف الرابع في الوقت البدل من الضائع.

وكان الفيصلي قد تعادل مع الوحدات بهدف لكل فريق ضمن قمة الجولة 21 من الدوري الأردني.