اللقب 35.. الفيصلي بطلا للدوري الأردني بعد صراع مثير مع الوحدات

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

الفيصلي الأردني بطلا للدوري

حقق النادي الفيصلي لقب الدوري الأردني للمرة الـ35 في تاريخه بعد صراع مثير مع الوحدات.

وفاز الفيصلي على الجزيرة بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 22 والأخيرة من مسابقة الدوري الأردني.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 51 نقطة متفوقا على الوحدات صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة ليتوج رسميا بلقب البطولة.

أخبار متعلقة:
سباليتي مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي كلاتنبرج يحلل الجولة الثالثة من الدوري: خطوة الـ VAR في إلغاء هدف كريم فؤاد صحيحة بدر بانون: الانتقال لـ الزمالك؟ أنا دائما وفي للأندية التي لعبت لها قائمة غانا المبدئية - نجم أرسنال على رأس المجموعة.. وثلاثة محليين فقط بين 55 لاعبا

Image

وسجل سالم العجالين هدف الفيصلي الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، فيما أضاف أمين الشناينة الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وعزز يوسف الرواشدة تقدم الفيصلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، في حين أضاف حاتم الروشدي الهدف الرابع في الوقت البدل من الضائع.

وكان الفيصلي قد تعادل مع الوحدات بهدف لكل فريق ضمن قمة الجولة 21 من الدوري الأردني.

الدوري الأردني الفيصلي الوحدات
نرشح لكم
لاعب السعودية: إيقاف ميسي يحتاج دعاء الوالدين بدر بانون: الانتقال لـ الزمالك؟ أنا دائما وفي للأندية التي لعبت لها بعد قرار البدري.. وفاق سطيف يناشد رئيس الجزائر لحل أزمة النادي حسام البدري يقرر الرحيل عن تدريب وفاق سطيف استعدادا لمواجهة بلجيكا.. طارق حامد وحجازي يقطعان معسكر اتحاد جدة في دبي الشحات: لم أصدق أنني سأواجه ريال مدريد.. وحصلت على نصائح من لاعبي الأهلي كاس ملك السعودية – مواجهة نارية لـ حجازي وطارق حامد في ثمن النهائي الرابعة الرياضية: مساعد لويس إنريكي يتولى تدريب العراق
أخر الأخبار
مصطفى زيكو: انضمامي للمنتخب لن يكون للمرة الأولى أو الأخيرة 10 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - فتحي مبروك يتحدث عن ذكريات 1990 و1998 وولايات الإنقاذ في الأهلي 27 دقيقة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي أفضل لاعب في شهر أكتوبر بـ الدوري الإسباني 30 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب السعودية: إيقاف ميسي يحتاج دعاء الوالدين 33 دقيقة | الوطن العربي
اللقب 35.. الفيصلي بطلا للدوري الأردني بعد صراع مثير مع الوحدات 57 دقيقة | الوطن العربي
سباليتي مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
كلاتنبرج يحلل الجولة الثالثة من الدوري: خطوة الـ VAR في إلغاء هدف كريم فؤاد صحيحة ساعة | الكرة المصرية
بدر بانون: الانتقال لـ الزمالك؟ أنا دائما وفي للأندية التي لعبت لها ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 4 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة